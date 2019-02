© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchegiani, ex portiere e attuale opinionista di Sky Sport, ha parlato del contatto in area della Roma tra Kolarov e Suso in occasione del posticipo contro il Milan, episodio molto discusso che ha provocato poi anche un’ammonizione a Paquetà per proteste: “E’ un rigore che si può dare”, ha detto l'ex estremo difensore.