© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mkhitaryan domenica giocherà la sua prima partita in giallorosso, con Fonseca che dovrà ridisegnare la Roma a causa dell'infortunio di Under. Zaniolo verrà spostato sulla destra, mentre Pellegrini agirà in trequarti. L'armeno giocherà dal 1' partendo da sinistra con libertà di accentrarsi e fornire assist a Dzeko. Una piccola rivoluzione che non tocca il modulo, con il club che ha avallato la scelta del tecnico, fiducioso di portare avanti il suo credo nonostante le difficoltà di questo avvio di campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.