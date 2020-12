Roma, Mirante rischia di saltare la sfida col Bologna. Pau Lopez pronto a sostituirlo

Potrebbe non esserci il ritorno da ex a Bologna per Antonio Mirante. Il portiere, come ha spiegato in conferenza stampa Paulo Fonseca ha accusato un problema in allenamento nei giorni scorsi e per questo è rimasto fuori dai convocati per Sofia. La presenza del portiere contro il Bologna, spiega Vocegiallorossa.it, appare così a rischio con Pau Lopez che potrebbe sostituirlo.