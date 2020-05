Roma, Mkhitaryan e la quarantena: "È stata una dura prova non poter uscire di casa"

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato protagonista di una diretta Instagram con l'organizzazione Children of Armenia Fund. Queste alcune battute riporta da vocegiallorossa.it:

Come hai iniziato?

"Ho mosso i primi passi nel mondo del calcio per mio padre. Lui ancora è la mia motivazione, do il massimo per renderlo felce. Nonostante non è stato con me per gli ultimi 24 anni, credo che vede tutto ed è felice".

La lingua?

"È sempre importante conoscere le lingue in modo da comunicare più facilmente con le persone, i compagni, lo staff e i tifosi. Quando sono andato in Germania ho patito molto la barriera linguistica. Il tedesco era molto difficile, non mi piaceva, ma da quando ho cominciato a vivere e giocare lì l'ho imparato. Circa sei mesi dopo l'ho appreso con l'aiuto di libri, TV e radio. È stato molto importante perché ho potuto comunicare con i ragazzi dentro e fuori dal campo. La stessa situazione si è verificata in Italia, anche se l'italiano mi è risultato più semplice del tedesco. Dopo 3 mesi ho migliorato il mio italiano e mi sono sentito molto meglio. Mi fa piacere poter parlare la mia lingua con i compagni. penso che la conoscenza è una buona cosa. Nella vita prima o poi la conoscenza torna utile. Da bambino volevo imparare spagnolo e italiano. Poi, quando ne ho avuto la possibilità, ne ho approfittato".

Il lockdown?

"Questi ultimi due mesi sono stati difficili per tutti. È stata una dura prova non poter uscire di casa. L'unico modo per farcela era rimanere sereni".