Roma, Monchi: "Testa al Torino, poi si penserà al mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Rai Sport: "La Coppa Italia è una competizione importante, abbiamo fiducia per oggi. Emerson alla Juve? Chiedetelo a loro, noi siamo contenti perché è pronto, e siamo felici per la maglia da titolare. Mercato? Pensiamo al Torino, poi quando riaprirà ne parleremo col mister. Oggi abbiamo una squadra forte e non ci servono esterni offensivi".