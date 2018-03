Roma, Nainggolan torna a disposizione. Individuale per Karsdorp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Penultimo giorno di allenamenti per la Roma, prima della sfida in trasferta contro il Napoli, in programma sabato sera. I giallorossi si sono ritrovati al Centro Sportivo Fulvio Bernardini intorno alle 14:15 per il lavoro quotidiano. La squadra ha iniziato in sala video per circa 20 minuti, spostandosi poi in palestra. A seguire lavoro sul campo con prove tattiche dopo un riscaldamento atletico incentrato sulla velocità. Quasi tutti a disposizione per il mister, compresi Lorenzo Pellegrini e Radja Nainggolan che ieri hanno lavorato a parte. Individuale per Rick Karsdorp e Luca Pellegrini. Lo riporta vocegiallorossa.it.