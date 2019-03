Roma-Napoli, all'Olimpico circa 40mila spettatori. 300 tifosi azzurri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime su Roma-Napoli, che arrivano dalle colonne de La Gazzetta dello Sport. L'allerta all'Olimpico è sempre alta perché i rapporti tra le tifoserie erano e restano molto tesi: il gemellaggio negli anni del 'derby del sole' è ormai solo un ricordo. All’Olimpico domani non ci sarà il pubblico delle grandissime occasioni, anche se 40mila presenze non sono poche. Le misure di sicurezza saranno importanti, anche se i tifosi del Napoli non arriveranno a 300, nonostante la vendita del settore ospiti fosse vietata ai soli residenti nel capoluogo e provincia (non nella Regione).