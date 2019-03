© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serata negativa anche per Nicolò Zaniolo quella del derby? No, non del tutto: sicuramente per il risultato, ma non per la prestazione, tra le migliori dei giallorossi. Ciononostante, come riportato dal portale di statistiche Who Scored su Twitter, il talento di La Spezia ha perso 10 palloni, record negativo in questa stagione in Serie A.