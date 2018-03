Roma, niente di grave per Under: contro Bologna e Barça ci sarà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la distorsione al ginocchio sinistro che aveva preoccupato Di Francesco e la Roma nel corso degli ultimi giorni, l'attaccante giallorosso Cengiz Under è tornato regolarmente ad allenarsi insieme ai compagni di Nazionale e sarà dunque disponibile sia per la sfida di Bologna che per la trasferta di Champions contro il Barcellona. A riportarlo è Il Corriere della Sera.