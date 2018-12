© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi pur di rientrare in campo il prima possibile ha rinunciato alle vacanze con la sua famiglia. Questo quanto si evince dal post pubblicato su Instagram da Sarah Felberbaum, moglie del capitano della Roma. L'attrice ha aggiunto alla foto che ritrae Noah, figlio della coppia, questa didascalia: "Cammina come il padre... ci manchi tanto". In seguito, a chi le chiedeva il motivo dell'assenza del numero 16 giallorosso, ha risposto: "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma a curarsi".