L'edizione odierna de Il Messaggero analizza il momento positivo di Schick, sottolineando come adesso servano conferme dopo il gol al Sassuolo. Intanto - si legge - quella fa ben sperare Di Francesco, che ora (oggi saprà se sarà disponibile per Parma), oltre a Schick, potrà contare pure su Perotti, che tra gli attaccanti del pacchetto esterno è quello con caratteristiche uniche. Sulla sinistra adesso Di Francesco avrà a disposizione anche El Shaarawy, che lo scorso anno si è alternato proprio con Diego nel ruolo di alto a sinistra: Stephan ha recuperato dall'infortunio muscolare e, proprio come la passata stagione, può mettersi a disposizione anche sull'altra fascia, per ora occupata da un Under un po' in calo e un Kluivert scalpitante e che pure lui sta dando segnali di risveglio.