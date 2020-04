Roma, nuova sorpresa agli abbonati U10: in arrivo il giocattolo di Romolo

vedi letture

La Roma continua a stupire. Non sul campo, vista l’impossibilità di giocare o allenarsi, ma nel sociale. L’emergenza da coronavirus ha svelato una faccia della medaglia, quella giallorossa, che piace a tutti. Dai più grandi a più piccini. Sono state tantissime, infatti, le iniziative lanciate per cercare di dare una mano, soprattutto grazie alla fondazione Roma Cares. Dalle donazioni per lo Spallanzani alla distribuzione di materiale sanitario negli ospedali, fino ad arrivare alla consegna di pacchi di Pasqua per i bambini abbonati e di beni di prima necessità agli over 75.

Ora è di nuovo la volta degli under 10, perché la Roma ha pensato anche a tutti quei bambini (abbonati) che non hanno ricevuto in tempo l’uovo di Pasqua giallorosso. A sostituirlo ci pensa il giocattolo di Romolo, ideato dal brand Tokidoki (tra le ultime partnership commerciali del club) e una lettera da parte del società: “Caro amico, spero tu abbia passato una buona Pasqua, anche se chiuso dentro casa. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare in tempo con l’uovo di Pasqua, ma volevo comunque farti un piccolo regalo che possa tenerti compagnia in queste giornate. Spero ti piaccia e, mi raccomando, continua a seguirci. Forza Roma e a presto”.