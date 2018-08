Roma, Nzonzi accelera: il francese verso la prima convocazione

Steven Nzonzi si avvicina a grandi passi verso la prima convocazione con la Roma, lunedì sera all’Olimpico per l’esordio casalingo contro l’Atalanta. Il centrocampista francese è partito in ritardo rispetto ai compagni di squadra, che hanno cominciato a lavorare un mese esatto prima di lui. Da un paio di giorni, però, il francese comincia a prendere confidenza e ad allenarsi con il resto del gruppo. L’ex Siviglia, insomma, sta accelerando i tempi per mettersi a disposizione del tecnico romanista, che quasi certamente lo convocherà per il match contro l’Atalanta, anche per fargli respirare per la prima volta l’odore del nuovo stadio e dei nuovi tifosi. Lo riporta il Corriere di Roma.