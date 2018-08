Roma, Nzonzi non è ancora pronto: con l'Atalanta ancora De Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella che si sta per concludere è stata la prima vera settimana d'allenamento di Steven Nzonzi, che finora, tra vacanze post-Mondiale e il trasferimento alla Roma, non aveva ancora vissuto sette giorni su sette di lavoro. Stando a quanto riferito da Tuttosport per questo il centrocampista francese non è ancora pronto, ergo contro l'Atalanta ci sarà Daniele De Rossi da vertice basso del centrocampo a tre di Eusebio Di Francesco. Ma a breve ci sarà anche l'ex Siviglia, che vivrà dunque un dualismo con l'attuale capitano giallorosso.