Se De Rossi continua nella sua gestione settimanale - sottolinea Il Messaggero - oggi si capirà se Karsdorp e Schick saranno disponibili per il derby di sabato contro la Lazio. I due infatti proveranno a forzare leggermente i ritmi: se non avranno problemi (l'attaccante è out per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra mentre l'olandese s'è fermato alla vigilia del match con il Porto) si riaggregheranno in gruppo. Da valutare, poi, la loro condizione atletica. Il discorso riguarda soprattutto l'ex Samp fermo ormai da 19 giorni. Anche Kolarov ieri ha lavorato a parte: programmato da tempo.