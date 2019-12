© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe riservare una sorpresa per i tifosi della Roma il discorso di fine anno del sindaco della Capitale Virginia Raggi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in quell'occasione il primo cittadino di Roma potrebbe dare il via libera definitivo alla realizzazione dello stadio giallorosso, considerato che i lavori dei tecnici del Comune con quelli della Roma sono virtualmente conclusi.