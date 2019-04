© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue il cammino d'avvicinamento della Roma al big match contro l'Inter, in programma sabato sera alle ore 20:30 a San Siro. Questa mattina, come per tutta la settimana, gli uomini di Claudio Ranieri si sono ritrovati al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta d'allenamento alle ore 11:00. Il capitano Daniele De Rossi ha svolto lavoro individuale insieme a Santon e Karsdorp. Personalizzato per Perotti. Questo il programma della seduta: palestra, riscaldamento in campo, partite a tema e partitella finale a campo ridotto. Buone notizie per Olsen e Nzonzi che oggi sono tornati ad allenarsi con il gruppo.