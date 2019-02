Roma, Olsen e Perotti in gruppo. A parte Under, Schick e Karsdorp

© foto di Federico Gaetano

Dopo il giorno di riposo concesso da Eusebio Di Francesco, la Roma torna ad allenarsi questa mattina per iniziare la preparazione al Monday Night contro il Bologna. La squadra ha svolto un lavoro atletico. Buone notizie per il tecnico giallorosso, che ha potuto contare sul ritorno in gruppo di Olsen e Perotti. Lavoro individuale, invece per Ünder, mentre Schick e Karsdorp proseguono con le terapie.