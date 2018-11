Roma, palestra per De Rossi e Pastore. Terapie per Lorenzo Pellegrini

Fonte: Vocegiallorossa.it

La Roma, dopo la sessione video, è scesa in campo per la rifinitura in vista del match di domani alle ore 21:00 contro il Real Madrid: individuale in campo per Perotti, palestra per De Rossi e Pastore, terapie per Lorenzo Pellegrini, in gruppo Olsen e Manolas. Presenti alla seduta Monchi, Balzaretti e Massara.