Roma, palestra per Karsdorp. Individuale per Emerson e Pellegrini

Fonte: Vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Trigoria è giornata di rifinitura in vista del match di domani contro l'Hellas Verona. Dopo il lavoro in palestra, la squadra è scesa sul campo a ranghi completi dopo essere stata divisa in due gruppi nel corso degli ultimi due giorni. I giocatori hanno svolto lavoro di attivazione muscolare con (torello) e senza il pallone, poi parte atletica con percorsi di rapidità e lavoro tattico con una partita interrotta dalle indicazioni tattiche di Di Francesco. Lavoro individuale in campo per Emerson, Luca Pellegrini e Nura, in palestra per Rick Karsdorp.