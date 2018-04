Roma, Pallotta chiama UEFA e Liverpool: massima collaborazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo i fatti accaduti a Liverpool e il duro comunicato della Roma contro i criminali che hanno picchiato brutalmente Sean Cox prima del match di Champions League, il presidente giallorosso James Pallotta ha contattato telefonicamente l'entourage del presidente dell'UEFA Ceferin e il numero uno dei Reds Tom Werner. Il senso del discorso è stato chiaro: rincrescimento per quanto accaduto e massima collaborazione per le indagini in corso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.