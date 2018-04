Roma, Pallotta: "Non abbiamo intenzione di vendere Alisson"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo il match contro la Lazio, parla l'allenatore della Roma, James Pallotta: "E' stata una settimana dura, difficile, dopo il Barcellona, abbiamo avuto occasioni enormi per segnare, ma dobbiamo andare in Champions League. Non sono molto soddisfatto. Non dobbiamo pensare solo al Liverpool, ma dobbiamo pensare anche al campionato. Finale di Champions League? Beh sì, c'è una possibilità perché no".

"Alisson? Non abbiamo nessuna intenzione di vendere il calciatore, quando l'abbiamo preso sapevo che sarebbe stato un grande portiere".