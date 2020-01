È arrivata in serata la terribile notizia della scomparsa di Kobe Bryant, campione dell’NBA. Una notizia che ha scosso profondamente tutto il mondo dello sport, anche in Serie A. Il presidente della Roma James Pallotta, attraverso i social del club giallorosso, ha voluto ricordare così il suo connazionale: “A nome mio, dei giocatori e dello staff della AS Roma, ci uniamo al lutto del mondo dello sport per la tragica scomparsa di Kobe Bryant. Kobe era un vero simbolo e i nostri pensieri sono ora per la sua famiglia e per tutti i familiari delle vittime che si trovavano sull’elicottero”.

“On behalf of myself, the players and staff at AS Roma, we join the rest of the sporting world in mourning the tragic passing of Kobe Bryant. Kobe was a true icon and our thoughts are now with his family and the families of all of the victims aboard that flight.”

