Roma, Paredes: "Il nostro rimpianto è non aver lottato sempre così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la gara contro la Juventus, parla il centrocampista della Roma, Leandro Paredes: "Mi sento un giocatore importante per questa squadra, spero di dare il meglio per questa maglia ogni domenica. Il nostro rimpianto è quello di non aver lottato così per tutta la stagione".