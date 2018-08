Roma, partite a tema con la Primavera: ancora individuale per Perotti

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il rocambolesco 3-3 di ieri sera contro l'Atalanta, la Roma è tornata subito al lavoro per preparare l'anticipo della terza giornata di campionato contro il Milan, in programma venerdì alle 20:30. Chi ha giocato ieri ha effettuato una sessione di scarico, mentre gli altri si sono aggregati ai giovani della Primavera, con i quali hanno svolto una serie di partite a tema: in rete Schick e Zaniolo, quest'ultimo innescato da El Shaarawy. Ancora individuale per Perotti.