Roma, Pastore a Barcellona per consulto medico. Terapie per De Rossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime da casa Roma, dove continua il lavoro senza nazionali a Trigoria. Alle 11 la squadra è scesa in campo per la prima seduta di giornata (nel pomeriggio allenamento alle 15:00), proseguendo la preparazione ad Udinese-Roma, tredicesima giornata di campionato, in programma sabato 24 novembre ore 15:00. La seduta mattutina prevedeva: lavoro atletico, una parte in palestra e l'altra in campo. Lavoro parziale in gruppo per Diego Perotti, continuano le terapie per De Rossi e Luca Pellegrini. Javier Pastore è a Barcellona per un consulenza medica e tornerà nella capitale venerdì. Lo riporta Vocegiallorossa.it