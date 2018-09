© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento in corso per la Roma di mister Di Francesco in vista della gara col Chievo. Secondo Sky Sport il tecnico giallorosso ha tutto il gruppo a disposizione ad eccezione di Javier Pastore, ancora alle prese con qualche fastidio fisico. L'emittente fa anche il punto sulla probabile formazione, considerando che poche ore dopo ci sarà la trasferta di Madrid contro il Real: in difesa dubbio Manolas-Marcano, mentre a centrocampo sta scalando posizioni Nzonzi rispetto a De Rossi. In attaco, con Dzeko, ci sarà Under più uno fra El Shaarawy e Perotti.