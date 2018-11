Roma, Pastore e Kluivert sono rientrati in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sessione d'allenamento pomeridiana per la Roma di Di Francesco che continua la preparazione al match di sabato, ore 18:00, contro la Fiorentina. La squadra ha lavorato in palestra, dopo aver effettuato una focus tattico sull'avversario in sala video. La pioggia che si sta abbattendo sulla capitale ha impedito ai giallorossi di svolgere l'allenamento in campo. Rientro in gruppo per Pastore e Kluivert, mentre continua il lavoro individuale per De Rossi, Karsdorp, Manolas e Perotti. Fisioterapia per Luca Pellegrini.