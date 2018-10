Roma, Pastore e Kluivert verso il rientro. Nessuna lesione per Manolas

Fonte: vocegiallorossa

© foto di Federico Gaetano

Mattinata di test fisici per la Roma, con un occhio di riguardo alla situazione degli acciaccati. Tra i calciatori da monitorare ci sono De Rossi e Manolas, usciti anzitempo dalla sfida contro il Napoli. Il primo, che al momento sente solamente dolore, sarà valutato in vista della sfida di Firenze così come il greco, che ha subito solo un colpo al quadricipite femorale senza riportare lesioni. Anche Pastore e Kluivert sono tenuti sotto osservazione: se il percorso di allenamento proseguirà sui ritmi attuali, i due potrebbero rientrare in gruppo per il fine settimana. Karsdorp e Perotti, infine, rientreranno in gruppo la prossima settimana.