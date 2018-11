© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Eusebio Di Francesco in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa.it, Lorenzo Pellegrini ha infatti recuperato e oggi si è allenato con il resto del gruppo. Il tecnico dei capitolini potrà dunque contare su di lui per la trasferta di Udine in programma per sabato alle ore 15.