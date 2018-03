Roma, Pellegrini in dubbio per Bologna: oggi la risonanza magnetica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri a Trigoria, nel giorno in cui Alberto De Rossi ha rinnovato per altri due anni la guida della Primavera della Roma, si sono riaffacciati un po' tutti i nazionali, anche se il primo vero allenamento in funzione della sfida di Bologna ci sarà oggi, quando Di Francesco potrà "forzare" con tutti. Tranne che con Lorenzo Pellegrini, tornato acciaccato dall'Inghilterra a causa di una botta presa al polpaccio destro (e che l’ha costretto a uscire in anticipo). Oggi il centrocampista effettuerà una risonanza magnetica per capire se ci siano eventuali danni muscolari, la sua presenza a Bologna resta comunque in forte dubbio.