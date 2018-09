© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre a Manolsa, la seconda buona notizia di casa Roma riguarda Alessandro Florenzi, che dopo aver svolto una parte dell’allenamento da solo si è unito al gruppo. Anche lui sarà a disposizione per domenica: è possibile che contro il Chievo parta dalla panchina - esterno a destra giocherà ancora Karsdorp - e che torni titolare a Madrid. Non verranno corsi rischi nemmeno per Schick, rientrato un po’ acciaccato dall’impegno con la nazionale ceca. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi dovrebbe tornare in gruppo. Saranno valutate giorno per giorno, invece, le condizioni di Javier Pastore: il risentimento muscolare preoccupa più per la posizione (polpaccio) che per l’entità. Vista la sensibilità della zona, però, non ci saranno forzature, soprattutto perché la Roma è attesa da sette incontri in venti giorni e Di Francesco avrà bisogno di tutta la rosa. Lo riporta il Corriere di Roma.