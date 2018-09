Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Italia, il ct Mancini ha stravolto tutto nella rifinitura: ecco il possibile 11 - Leggi la news, CLICCA QUI! Roma, per Schick nulla di grave: affaticamento...

Torino, terapie per Aina e Ansaldi, personalizzato per Lyanco

Le pagelle dell'Olanda - Babel sempre in agguato, disastro Promes

Oggi in TV, Nations League: stasera Portogallo-Italia

Ronaldo, riposo in yacht e vitamina D

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Italia, non sparate su Jorginho: è indispensabile per la Nazionale

Nicola su Balo: "Fidiamoci di Mancini: lui sa se può far a caso dell'Italia"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Nuno Gomes su J.Mario: "In Italia non lo avete capito, è un fuoriclasse"

Effetto CR7: Juventus al massimo storico in Borsa

Davids: "Dybala deve fare di più, non è sempre colpa dell'allenatore"

Oddo: "Vedo il Milan molto bene. Serviva un bomber come Higuain"

Roma, per Schick nulla di grave: affaticamento alla zona inguinale

Tragedia in Polonia: morto in un incidente l'ex Cagliari Popiela

N. Gomes: "Cristante sta dimostrando che il Benfica non si era sbagliato"

Arrivano notizie confortanti dalla Repubblica Ceca in merito alle condizioni fisiche di Patrik Schick , attaccante della Roma che ha rimediato un infortunio durante il ritiro con la sua nazionale. Per l'ex Sampdoria, rivela Sky , solo un affaticamento che ha colpito la zona inguinale.

