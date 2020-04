Roma, Perotti e le scaramanzie: "Ne ho mille da raccontare, servirebbe lo psicologo"

Diego Perotti è stato il protagonista odierno dell'appuntamento #ASKTo con i tifosi della Roma. L'argentino, tra le altre cose, ha parlato anche dei riti scaramantici: "Devo stare qui tre giorni e mezzo se ve li dico tutti. Sono stato 8 mesi ascoltando sempre le stesse 15 canzoni e basta. Dovrei fare qualche lavoro psicologico, ho contagiato anche mia moglie. Quando inizio la corsa sulla fascia inizio prima col piede destro, il laccio alle scarpe deve essere perfetto altrimenti ci sto anche mezz’ora. La testa mi comanda molto. Per dormire deve essere completamente buio. Quando abbiamo giocato col Borussia e io ho giocato malissimo, in Germania ho dormito malissimo e la mattina avevo gli occhi gonfi. Non è una scusa, ma non sono riuscito a dormire, ho provato di tutto".