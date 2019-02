Roma, Perotti e Olsen in gruppo. Terapie per Schick e Karsdorp

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è scesa in campo per continuare a preparare la sfida contro il Bologna di lunedì alle 20:30. Zaniolo, Dzeko, Kolarov, El Shaarawy e Manolas hanno svolto lavoro atletico personalizzato, individuale in campo per Cengiz Ünder, terapie per Schick e Karsdorp. Per gli altri, compresi Olsen e Perotti, lavoro tattico e partitelle (fonte: vocegiallorossa).