© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Perotti e Javier Pastore tentano il recupero per il derby di Roma: i due vorrebbero mettersi a disposizione di Fonseca almeno per l'ultima mezz'ora di partita, mentre Mkhitaryan non sarà della contesa. Queste le ultime rivelate da Sky, con i giallorossi alle prese con un'emergenza senza precedenti anche alla luce dell'ultimo infortunio in ordine di tempo, quello di Diawara.