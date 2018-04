Roma, Perotti e Strootman non ci saranno col Chievo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Trigoria arrivano pessime notizie sui due giocatori usciti con acciacchi vari dalla sfida al Liverpool. Per Diego Perotti gli esami hanno confermato trauma distorsivo caviglia sinistra con interessamento capsulo legamentoso. Out contro il Chievo, rischia anche la sfida col Liverpool. Per Kevin Strootman gli esami hanno conferma postumi contusivi ell’emicostato destro a seguito del violento trauma col Liverpool. Non sarà convocato per la sfida di campionato.