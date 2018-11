Roma, Perotti part-time in gruppo. Migliora Lorenzo Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vocegiallorossa.it riporta le ultime da Trigoria a seguito dell'allenamento odierno svolto in mattinata. La squadra di Eusebio Di Francesco è scesa sul campo C di Trigoria. La seduta si è caratterizzata da una prima parte in palestra e una seconda parte in campo, dove si è svolta una fase di attivazione e un lavoro sulla parte atletica. Nel finale la squadra si è dedicata ad alcune partite a tema. Presente anche la Primavera, che si è allenata con la prima squadra. Diego Perotti ha lavorato part-time in gruppo, alternando anche un lavoro individuale. Luca Pellegrini è in fase di miglioramento. Su De Rossi (oggi non s'è allenato) le valutazioni saranno fatte durante la prossima settimana. Pastore è ancora a Barcellona per un percorso terapeutico con i fattori di crescita.