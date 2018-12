© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti, calciatore della Roma tornato ieri in campo in occasione della sfida contro l'Inter, ha pubblicato un messaggio su Instagram al termine della sfida pareggiata per 2-2. "Raggiungere 100 presenze con questa maglia per me è vero onore. Adesso devo lavorare per mettermi a posto fisicamente per aiutare così i miei compagni a prendere i posti Champions. Daje Roma", ha detto.