Roma, Perotti verso la convocazione contro l'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il mister giallorosso potrà contare su Diego Perotti dopo la sosta per fare spazio agli impegni delle varie nazionali. L'ex Siviglia e Genoa, infatti, sarà inserito nella lista dei convocati per la sfida contro l'Udinese del nuovo allenatore Davide Nicola.