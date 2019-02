© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata a lavorare questa mattina in vista del derby di sabato prossimo, in programma alle 20:30. Il programma della seduta ha previsto l'iniziale riscaldamento, poi la parte tattica e la partitella finale. Lavoro individuale in campo per Manolas e Schick, allenamento personalizzato per Ünder mentre Karsdorp ha lavorato in gruppo.