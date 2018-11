Roma, piccoli campioni crescono: Celar segna ogni 39 minuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Primavera di Alberto De Rossi ha un nuovo gioiello. Si tratta di Zan Celar, attaccante classe 1999, autore di una tripletta ieri contro l'Inter. Il centravanti in questo primo assaggio di campionato ha già siglato 11 (!) gol, in 5 partite giocate. Insomma, ha segnato in tutte le gare: Sassuolo (1), Napoli e Palermo (2) e Atalanta (3). Insomma, secondo pallone portato a casa consecutivamente, dopo quello di Zingonia una settimana fa, per la straordinaria media di una rete ogni 39 minuti. E un piccolo neo: l'espulsione alla prima giornata che l'ha costretto a saltare le sfide contro Chievo e Milan.