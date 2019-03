Roma, piove sul bagnato per il Ranieri-bis: guaio al polpaccio per Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piove sul bagnato per il Ranieri-bis in casa Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Nicolò Zaniolo ha infatti accusato un problema al polpaccio e sarà sottoposto in giornata a esami clinici. Da verificare la sua presenza contro l'Empoli: tra squalificati (Fazio, Kolarov e Dzeko) e infortunati certi (De Rossi, Manolas, Pellegrini), sir Claudio ha già problemi di (poca) abbondanza. Alle 17.30 in programma risonanza magnetica a Villa Stuart.