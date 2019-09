© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sta studiando il modo di mettere a posto quei difetti intravisti nelle prime due giornate. E questo - sottolinea Il Messaggero - può farlo a Trigoria, proprio perché finalmente avrà a disposizione un po' tutti i giocatori. Smalling, ad esempio, è stato preso per tappare il buco che si era creato con la partenza di Manolas, col tecnico che sta cercando di trovare il compagno ideale dell'inglese. Al momento, gli indizi portano a Fazio, perché di quelli a disposizione, è il centrale con doti di impostazione. Mancini studia per prendere quel posto, forse in questo momento è ancora acerbo. Ma si farà, queste prime partite serviranno a chiarire. Il problema è sulla corsia di destra, perché Zappacosta è out contro il Sassuolo e lì dovrà essere impiegato Florenzi.