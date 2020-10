Roma, positivi due calciatori dell'Under 18. Non c'è a Trigoria la prima squadra: lunedì tamponi

Due calciatori della Roma Under 18 sono risultati positivi al COVID-19 dopo l'ultimo giro di tamponi. Questa mattina sono stati sospesi gli allenamenti delle squadre giovanili a Trigoria, dove non era presente la prima squadra. Fonseca, infatti, aveva concesso qualche giorno di riposo ai tesserati non partiti per le rispettive nazionali, giocatori che a questo punto appena torneranno lunedì si sottoporranno a un nuovo giro di tamponi a scopo precauzione. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì.