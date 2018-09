Roma, presentazione in grande stile per la squadra femminile

Una volta chiuso l'acquisto di Cristiano Ronaldo, quello di Paul Pogba è diventato immediatamente uno dei principali nomi accostati alla Juventus. Per qualcuno opportunità concreta, per altri semplice speculazione facente parte del calderone di nomi del mercato estivo. Quel che è...

La Roma nella giornata di domani, ora 18:00, presenterà in grande stile la squadra femminile che sarà ai nastri di partenza della prossima Serie A. Teatro dell'evento la scalinata di Piazza di Spagna, uno dei monumenti più conosciuti al mondo, con la presenza del direttore generale Mauro Baldissoni, del responsabile del settore giovanile Massimo Tarantino e del dirigente della squadra femminile Sebino Nela e con la partecipazione, prevista, del sindaco della capitale Viriginia Raggi. A nome dell'intera rosa parleranno il tecnico Elisabetta Bavaglioli e il capitano Elisa Bartoli.

