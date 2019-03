Roma, prima seduta per Ranieri: scarico per chi ha giocato col Porto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo allenamento per Claudio Ranieri, nella sua seconda avventura sulla panchina giallorossa. Come riportato da Roma TV, l'allenamento, inizialmente fissato per le ore 15:15, è slittato alle 16:30, in quanto Ranieri ha voluto prima presentarsi alla squadra. Ancora scarico per chi ha giocato contro il Porto, lavoro atletico ed esercitazioni a campo ridotto per gli altri. Dzeko, Juan Jesus, Ünder, Manolas e Perotti hanno lasciato anticipatamente la seduta.