Roma, problema al retto femorale della coscia sinistra per Under

Fonte: Asroma.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Cengiz Ünder non è stato convocato per la gara contro il Bologna, in programma domani alle 12.30. Il turco, al termine dell’allenamento, ha accusato un problema al retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno in vista della gara di Champions League contro Barcellona.