Roma, problemi ai flessori: sinistro per Dzeko, destro per El Shaarawy

Aggiornamenti da casa Roma, che oltre ad aver perso per 2-0 contro il Real Madrid incassa anche due stop. Edin Dzeko è uscito per un problema al flessore sinistro, Stephan El Shaarawy al destro. In entrambi i casi, saranno necessari ulteriori accertamenti per conoscere meglio l'entità dei rispettivi problemi.