Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Ünder ha preceduto i compagni ed è sceso in campo prima della seduta di rifinitura. Anche oggi per il turco lavoro individuale sul campo. L'attaccante sarà quindi con ogni probabilità indisponibile per la trasferta in Portogallo. Anche Javier Pastore non è sceso in campo insieme al gruppo. L'argentino ieri sera ha effettuato degli esami strumentali che hanno evidenziato un problema al polpaccio sinistro. Il trequartista sta svolgendo lavoro individuale in palestra e le sue condizioni verrano valutate giorno per giorno.